Prinzhöfte. Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall in Prinzhöfte ins Krankenhaus gebracht worden. Ein unbekannter Gegenstand hat das Vorderrad der Maschine getroffen.

Vorderrad getroffen

Der Motorradfahrer befuhr am Sonntag gegen 11 Uhr die Hauptstraße in Prinzhöfte in Richtung Havekost. Nach Angaben des Fahrers, eines 63-Jährigen aus Harpstedt, traf der Gegenstand das Vorderrad. Seine Maschine kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 250 Euro.