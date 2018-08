Hude Die Hitzewelle macht der Natur auf vielfältige Weise zu schaffen. Im ländlichen Bereich der Gemeinde Hude sind jetzt Bäume aufgeplatzt.

Offenbar infolge des anhaltend heißen Wetters ist an der Ortsstraße bei Hurrel der Stamm eines Baumes aufgeplatzt. Der Baum neigte sich zur Seite, bis sein Geäst oberhalb der Straße in den Kronen anderer Bäume hängenblieb.

Baum kontrolliert gefällt

Die Feuerwehr wurde am Sonntag um 16.11 Uhr für einen Hilfeleistungseinsatz angefordert. Die Freiwillige Feuerwehr Altmoorhausen rückte mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus. Der Baum wurde kontrolliert zu Fall gebracht und beiseite geräumt. Einen Einsatz gleicher Art hatte es am Sonnabend am Schweersweg zwischen Altmoorhausen und Hemmelsberg gegeben.