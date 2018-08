Unbekannte Täter haben am Wochenende gleich zweimal ein Bookholzberger Haus aufgesucht. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

Bookholzberg. Gleich zweimal ist am Wochenende ein unbewohntes Einfamilienhaus am Hohenheider Weg in Bookholzberg von Einbrechern aufgesucht worden.