Polizei löscht Mülleimerbrand in Wildeshausen

Hat in Wildeshausen wohl Schlimmeres verhindert: Rauchwarnmelder . Foto: Martin Gerten/dpa

Wildeshausen. In Wildeshausen, Landkreis Oldenburg, ist die Feuerwehr am Samstag, 4. August 2018, gegen 1 Uhr zu einem Mülleimerbrand ausgerückt. Der Rauchwarnmelder hatte in der Wohnung angeschlagen.