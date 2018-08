Hier sind Kraft und Geschick gefragt: Die 2. Havekoster Kisten-Querstapel-Meisterschaft war ein Höhepunkt im Programm des Grillabends der Freiwilligen Feuerwehr Havekost-Hengsterholz. Foto: Dirk Hamm

Havekost. Gefühlt das ganze Dorf ist am Freitagabend beim traditionellen Grillabend der Freiwilligen Feuerwehr Havekost-Hengsterholz auf den Beinen gewesen: Am Feuerwehrhaus in Havekost tummelte sich eine große Menschenmenge, vom Kleinkind bis zu Oma und Opa. Der festliche Abend war ein besonderer, die Ortswehr feiert in diesem Jahr ihr 75. Jubiläum.