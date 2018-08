Sie freuen sich darüber, dass die Wiggersloher Brücke zwischen Ganderkesee und Harpstedt fertig ist: (von links) Ingenieur Thomas Woischke aus Verden, Bürgermeisterin Alice Gerken, Henning Kahl, Fachdienstleiter Tiefbau, und Ingenieur Dominik Chylek aus Bremen. Foto: Thomas Deeken

Wiggersloh. Nach rund fünfmonatiger Bauzeit ist am Freitag in Wiggersloh in der Gemeinde Ganderkesee die neue Brücke auf der Wiggersloher Straße über die Delme fertig geworden. Am späten Nachmittag wird die Straße wieder freigegeben.