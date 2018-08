Landkreis Oldenburg. Für 14 Pferde aus einem Tierschutzfall in Ahlhorn sucht das Veterinäramt des Landkreises Oldenburg neue Halter: Die drei Pferde, neun Ponys und eine Ponystute mit Fohlen bei Fuß können nach umfangreichen Pflegemaßnahmen und tierärztlichen Behandlungen endlich vermittelt werden.

Nähere Informationen zu den Tieren sowie eine vom Interessenten zwingend vollständig auszufüllende Selbstauskunft finden Interessierte auf der Homepage des Landkreis Oldenburg.

Das Veterinäramt sucht für insgesamt drei Pferde, neun Ponys und eine Ponystute mit Fohlen bei Fuß aus einem Tierschutzfall neue Besitzer. Foto: Landkreis Oldenburg /Broziat





Interessenten haben die Möglichkeit, die Tiere am Samstag, 11. August 2018, um 12 Uhr in der Bauernschaft Aumühle 21 in 27793 Wildeshausen anzuschauen. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass Hunde nicht mit auf das Gelände gebracht werden können.

Die vollständig ausgefüllte Selbstauskunft kann an diesem Tag vor Ort abgegeben werden oder per E-Mail an das Veterinäramt geschickt werden. Bei Fragen sind die Mitarbeiter des Veterinäramtes über die Telefonnummer (04431) 85-393 erreichbar in der Zeit von montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr.