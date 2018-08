Ballenpresse steht auf Feld in Winkelsett in Flammen MEC öffnen

Eine Ballenpresse ist am Donnerstag gegen 19 Uhr auf einem Feld in Winkelsett-Harjehausen in Brand geraten, meldet die Polizei. Foto: Christian Bahrs

Winkelsett (Samtgermeinde Harpstedt). Eine Ballenpresse ist am Donnerstag gegen 19 Uhr auf einem Feld in Winkelsett-Harjehausen in Brand geraten, meldet die Polizei. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an.