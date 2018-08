Steinkimmen. In den Jugendhof in Steinkimmen ist zwischen Sonntag, 29. Juli, und Donnerstag, 2. August, eingebrochen worden. Die Täter sind bislang unbekannt.

Laut Polizei ereignete sich der Einbruch in das Gebäude an der Straße Am Jugendhof in der Zeit zwischen 22 Uhr am Sonntag und 7 Uhr am Donnerstag. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Sie entwendeten zwei Flaschen alkoholischer Getränke aus dem Küchentrakt. Der entstandene Schaden wird als gering eingeschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen telefonisch entgegen unter (04431) 9410.