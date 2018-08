Ganderkesee. Ein volles Programm steht dem Spielmannszug Les Dauphines du Val de Loir aus der Partnerstadt bevor. Der Spielmannszug Ganderkesee hat ein festliches Programm auf die Beine gestellt.

Wie in jedem Jahr mit gerader Jahreszahl erwartet der Spielmannszug Ganderkesee den Besuch der Partnergruppe Les Dauphines du Val de Loir aus Château-du-Loir. Am Samstag, 18. August, ist es so weit. Gegen 11 Uhr wird eine 26-köpfige Delegation aus der französischen Partnerstadt in Bookhorn erwartet.

Volles Programm

Das offizielle Programm beginnt am Abend mit einer Feier im Vereinsheim. Am Sonntag steht der gemeinsame Besuch des Schützenfests in Urneburg an. Am Montagvormittag findet ein offizieller Empfang im Rathaus statt. Am Abend wird gemeinsam gegrillt. Für Dienstag ist ein gemeinsamer Ausflug zum Bergwerk und Museum in Kleinenbremen mit anschließendem Picknick geplant. Die Abreise ist am und am Mittwoch, 22. August, geplant.

Gemeinsames Musizieren fällt wohl aus

Da lediglich 26 französische Musiker den Weg nach Ganderkesee antreten, wird die Gruppe wohl nicht spielfähig sein, sodass das gemeinsame Musizieren eventuell entfallen muss. „Auf der anderen Seite ist es aber schön, dass der Austausch trotz der Terminschwierigkeiten bei einer Vielzahl der regelmäßigen Mitfahrer dennoch stattfindet“, sagt Uwe Meyer vom Spielmannszug Ganderkesee. Die Anfänge des Austauschs reichen bis in das Jahr 1979 zurück. Seither besuchen sich die beiden Musikgruppen regelmäßig.

40 Jahre Freundschaft im kommenden Jahr

Im kommenden Jahr feiern Ganderkesee und Château-du-Loir in Frankreich das 40-jährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaft. Dazu werden über das Himmelfahrtswochenende offizielle Vertreter, aber auch Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Ganderkesee in Château-du-Loir erwartet. Die Abfahrt ist für Mittwoch, 29. Mai 2019, terminiert.