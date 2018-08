Unbekannte brechen in Ganderkeseer Einfamilienhaus ein MEC öffnen

Unbekannte sind in ein Haus in Ganderkesee eingebrochen. Symbolfoto: dpa

Ganderkesee. In ein Einfamilienhaus in Ganderkesee ist am Mittwoch, 1. August, eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter haben Werkzeuge und Elektrogeräte entwendet.