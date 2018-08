Sandkrug. Unbekannte haben zwischen Montag, 30. Juli, und Dienstag, 31. Juli, Kupferkabel aus einem Neubau in Sandkrug entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen 17 Uhr am Montag und 12 Uhr am darauffolgenden Dienstag in einem Neubau in der Bahnhofstraße. Die bislang unbekannten Täter trennten überstehende Teile von bereits verlegten Kupferkabeln fachgerecht ab und nahmen sie mit. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen telefonisch entgegen unter (04431) 9410.