Bissel. Eine Deckenlampe eines leeren Schweinestalls in Bissel hat am Mittwoch, 1. August, Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand umgehend löschen.

Laut Polizei entflammte die Deckenlampe gegen 13.30 Uhr vermutlich wegen eines technischen Defekts. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Sage und Großenkneten trafen mit fünf Fahrzeugen schnell an dem leeren Schweinestall ein. 30 Brandbekämpfer löschten das Feuer umgehend und verhinderten so Schäden am Gebäude.