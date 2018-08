Großenkneten. In eine Garage in Großenkneten sind zwischen Montag, 30. Juli, und Mittwoch, 1. August, Unbekannte eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Laut Polizei verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt in die Garage eines Einfamilienhauses im Webskamp. Der Einbruch hat zwischen 17 Uhr am Montag und 17.30 Uhr am Mittwoch stattgefunden. Die Täter entwendeten Werkzeuge, die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei Wildeshausen bittet um Hinweise unter (04431) 9410.