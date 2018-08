Bookholzberg. Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag, 31. Juli 2018, 22.30 Uhr, bis Mittwoch, 1. August 2018, 9:30 Uhr, in Bookholzberg die Heckscheibe eines geparkten Transporters eingeschlagen und Werkzeuge entwendet, meldet die Polizei.

Der blaue Mercedes Vito war am Abend auf dem Parkplatz beim „Schwarzen Ross“ an der Straße Übern Berg abgestellt worden. Am Mittwochmorgen wurde die beschädigte Heckscheibe bemerkt. Aus dem Laderaum wurden diverse Werkzeuge entwendet. Die Schadenshöhe stand noch nicht fest.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Rufnummer (04431) 941-0 entgegen.