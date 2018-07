Im Rahmen des 16. Gartenkultur-Musikfestivals gibt es in 22 Städten und Gemeinden im Raum zwischen Großenkneten im Westen und Ottersberg im Osten, Hagen im Norden und Sulingen im Süden 40 Konzerte in privaten und öffentlichen Gärten und Parks. Die einzelnen Veranstaltungen werden von lokalen Akteuren geplant und durchgeführt. Sie legen auch fest, ob ein Eintritt erhoben wird und wenn ja, in welcher Höhe. Der Kommunalverbund Bremen-Niedersachsen sorgt dafür, dass die Veranstaltungen tatsächlich stattfinden. Das Programm mit Informationen zu den Programmen und Künstlern ist in einer handlichen Broschüre sowie im Internet unter www.gartenkultur-musikfestival zusammengefasst.