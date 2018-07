Tresor in Ahlhorner Schulgebäude geknackt MEC öffnen

Ins Schulgebäude an der Schulstraße in Ahlhorn sind Unbekannte am Wochenende eingebrochen. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa

Ahlhorn. Ins Schulgebäude an der Schulstraße in Ahlhorn sind Unbekannte am Wochenende eingebrochen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen der Tat.