Bookholzberg. Unbekannte Täter sind am Wochenende ins Vereinsheim des Bookholzberger Tennisclubs eingedrungen.

Wie die Polizei meldet, geschah der Einbruch, bei dem keine Wertgegenstände gestohlen wurden, in der Zeit von Samstag, 28. Juli, 13 Uhr, bis Sonntag, 29. Juli, 20.30 Uhr. Die Täter hatten die Scheibe einer Tür eingeworfen, um ins Vereinsheim zu gelangen. Der entstandene Schaden an der Tür wurde auf 150 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zur Tat nimmt die Polizei in Wildeshausen unter (04431) 941-115 entgegen.