Drogen bei Verkehrskontrolle in Wildeshausen gefunden MEC öffnen

Unter Drogen stehend und im Besitz von Betäubungsmitteln, so haben Polizeibeamte am Samstag gegen 23.40 Uhr auf dem Westring in Wildeshausen einen 21-jährigen Autofahrer gestoppt. Symbolfoto: dpa

Wildeshausen. Unter Drogen stehend und im Besitz von Betäubungsmitteln, so haben Polizeibeamte am Samstag gegen 23.40 Uhr auf dem Westring in Wildeshausen einen 21-jährigen Autofahrer gestoppt.