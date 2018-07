Ganderkesee/Château-du-Loir. Mit vielen schönen Urlaubserinnerungen sind 38 junge Ganderkeseer und Ganderkeseerinnen jetzt von einem Aufenthalt in der französischen Partnerkommune Château-du-Loir heimgekehrt.

Anlass ihrer Reise war ein Gegenbesuch, nachdem im vergangenen Sommer in Ganderkesee ein erstes deutsch-französisches Jugendzeltlager veranstaltet worden war. Auf einer Wiese am Steinacker verlebten im Juli letzten Jahres 70 Kinder aus Ganderkesee und Château-du-Loir intensive Tage.

Anspruchsvolles Programm vorbereitet

Diesmal hatten die französischen Gastgeber ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm mit dem Schwerpunkt auf sportliche Aktivitäten erarbeitet: „Wir wurden sehr herzlich aufgenommen“, berichtet Gemeindejugendpflegerin Hille Krenz. Auch Betreuerin Claudia Lenga schwärmt: „Unsere Jugendlichen waren begeistert von den tollen Angeboten.“

Viele Jugendliche hätten einige Sportarten erstmals ausprobieren können: „Wir konnten mit dem Katamaran über den See fahren, haben eine Eisbahn besucht und waren auf einer Kartbahn“, blickt sie zurück. Das Zeltlager fand auf einem Freizeitgelände an einem See statt, sodass viele weitere Aktivitäten im und auf dem Wasser stattgefunden hätten. „Diese Zeltlager sind weitere Pfeiler für unsere Partnerschaft und legen Fundamente für neue Freundschaften“, ist Bürgermeisterin Alice Gerken überzeugt.

Seit 39 Jahren besteht eine intensive Städtepartnerschaft mit dem französischen Château-du-Loir. Breit getragen wird das Miteinander von Vereinen, Organisationen sowie vielen Bürgerinnen und Bürgern.

Im kommenden Jahr feiern Château-du-Loir und Ganderkesee in Frankreich das 40-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft. Dazu werden über das Himmelfahrtswochenende offizielle Vertreter, aber auch interessierte Bürgerinnen und Bürger in Château-du-Loir erwartet. Die Abfahrt nach Frankreich ist für den 29. Mai 2019 terminiert. Und bestimmt werden auch einige Jugendliche aus dem Zeltlager daran teilnehmen.