Hatten. Eine Schutzhütte in Hatten haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch, 25. Juli, auf Donnerstag beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Laut Polizei haben die Täter zwischen 21 Uhr am Mittwoch und sieben Uhr am Donnerstag die Schutzhütte am Speckmannsweg demoliert. Dabei wurden mehrere Dachpfannen und eine Regenrinne aus Kunststoff zerstört. Letztere wurde durch Spendengelder der Bürger finanziert. Der Orts- und Bürgerverein Hatten erbaute und pflegt die Hütte. Die Polizei Wardenburg schätzt den Schaden auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt sie telefonisch entgegen unter 04407/9230.