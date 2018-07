Die Dachdecker Heiko Gatzemeyer, 43, (li.) und Patrick Nehring, 27,arbeiten in der prallen Sonne Foto: Marie Busse

Delmenhorst. In manchen Berufen wird die Hitze zur besonders großen Last. Manche arbeiten in Delmenhorst täglich bei 60 Grad oder legen 30 Kilometer auf dem Rad zurück.