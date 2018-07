Tungeln. Ein bei einem Unfall zwischen Tungeln und Oberlethe lebensgefährlich verletzter 84-jähriger Fahrer eines Pedelecs ist jetzt im Krankenhaus verstorben. Der Mann aus Hundsmühlen war von einem Auto frontal erfasst und auf die Motorhaube geschleudert worden.

Nach Polizeiangaben war der Pedelcfahrer, der keinen Helm trug, am 16. Juli um 10.09 Uhr mit seinem Rad auf dem Fürstendamm unterwegs und wollte den Tungeler Damm in Richtung Depenstroth überqueren. Dabei übersah er den aus Richtung Tungeln kommenden Wagen eines 26-jährigen Mannes aus Oldenburg, der einen Zusammenstoß trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht mehr verhindern konnte. Der 84-Jährige kam zu Fall und war nicht mehr ansprechbar. Jetzt verstarb er in einem Krankenhaus