Angebranntes Küchengerät wird vor dem Haus an der Dr.-Klingenberg-Straße abgelöscht: Zwei Verletzte hat am Mittwochmorgen gegen 8.43 Uhr ein Brand in Wildeshausen gefordert. Foto: Daniel Engels

Wildeshausen. Zwei Verletzte hat am Mittwochmorgen in Wildeshausen ein Feuer in der Küche des Verwaltungstraktes der Diakonie Himmelsthür an der Dr.-Klingenberg-Straße gefordert.