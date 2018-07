Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Haus. Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa

Ganderkesee. Bislang unbekannte Täter sind Mittwoch in der Zeit zwischen 0 und 0.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße „Hinter der Wallhecke“ in Bookholzberg eingestiegen. Sie versuchten zudem erfolglos in ein weiteres Haus in der Nachbarschaft einzubrechen.