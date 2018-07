Bei der Ferienpassaktion am Dienstag konnten die Kinder das Maislabyrinth in Elmeloh schon einen Tag vor der offiziellen Eröffnung erkunden. Foto: Dirk Hamm

Elmeloh. Im Maislabyrinth der Familie Petershagen an der Straße Auf dem Feldberg in Ganderkesee-Elmeloh beginnt am Mittwoch, 25. Juli, um 15 Uhr die neue Saison.