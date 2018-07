Während der Mäharbeiten auf einem Feld an der Straße Zur Bockhorst ist am Montag in Beckeln der Motor eines Mähdreschers in Brand geraten. Symbolfoto: Michael Gründel

Beckeln. Während der Mäharbeiten auf einem Feld an der Straße Zur Bockhorst ist am Montag in Beckeln der Motor eines Mähdreschers in Brand geraten.