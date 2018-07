Vor der großen Fahrt ist Thorsten Busch ein letztes Mal in Delmenhorst – immer mit dabei: seine Umhängetasche vom Schiff. Foto: Vincent Buß

Ganderkesee . Was macht eigentlich ein Kreuzfahrtdirektor? Und wie wird man das? Thorsten Busch weiß es. Denn der Ganderkeseer sticht am Sonntag, 22. Juli, in See.