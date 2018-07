Ganderkesee. Eine Ladendetektivin hat am Samstag in einem Ganderkeseer Verbrauchermarkt einen Ladendieb ertappt.

Laut Polizei steckte ein 27-jähriger Mann mit Wohnsitz in Wildeshausen gegen 13.20 Uhr Parfüm im Wert von 100 Euro ein und verließ den Markt, ohne es zu bezahlen. Die Detektivin bemerkte das und verständigte die Polizei. Der Täter konnte daraufhin am Bahnhof in Ganderkesee gestellt werden. Das Diebesgut wurde ihm abgenommen. Zudem fand die Polizei bei ihm Betäubungsmittel.