Wildeshausen. Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagmorgen in Wildeshausen eine ältere Frau beim Einkaufen bestohlen.

Laut Polizei ließ eine 73-jährige Wildeshauserin in einem Discounter am Westring ihre Handtasche unbeaufsichtigt beim Einkaufswagen. Das nutzte ein bislang Unbekannter aus und stahl die Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Glück hatte dagegen eine andere Seniorin aus Wildeshausen: Die 87-Jährige wurde zwar zunächst vor einem Verbrauchermarkt an der Harpstedter Straße von einem Mann abgelenkt, während sich ein anderer Mann an der Handtasche, die an ihrem Rollator hing, zu schaffen machte. Doch die Frau bemerkte das. Daraufhin machten sich beide schnell davon.