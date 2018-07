Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 212 sind am Freitagnachmittag vier Personen verletzt worden. Foto: Bettina Dogs-Prößler

Hohenböken. Ein Schwerverletzter, drei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag in Hohenböken bei Bookholzberg ereignet hat.