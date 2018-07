Wardenburg. Unbekannte Täter haben am Donnerstag 80 Kilogramm frisches Obst und Gemüse vor einem Supermarkt gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen für die nächtliche Tat.

Laut Mitteilung der Polizei ereignete sich die Tat am Donnerstag gegen 2.45 Uhr. Die unbekannten Täter entwendeten die Lebensmittel, die nachts von einem Lieferanten vor einem Supermarkt an der Friedrichstraße in Wardenburg abgestellt worden waren. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.