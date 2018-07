Nach einem schweren Unfall in Wildeshausen ist ein 77-jähriger Stuhrer am Donnerstag im Krankenhaus gestorben. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Wildeshausen. Nach dem schweren Unfall am Mittwoch in Wildeshausen ist ein 77-Jähriger Autofahrer am Donnerstag seinen schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte die Polizei am Freitag mit.