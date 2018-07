Hatten. Zeugen eines Einbruchs in einen Hatter Autohandel sucht jetzt die Wildeshauser Polizei.

Nach Angaben der Beamten schlugen unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag, 16.30 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, die Fensterscheibe des Büros eines Autohandels an der Bümmersteder Straße ein und gelangten so in das Gebäude. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, entwendet wurden ein Werkzeugkoffer und ein Ladegerät. Der Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter (04431) 941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.