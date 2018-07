Innerhalb von zwei Tagen wurde ein weiterer Diebstahl von Werkzeug an der Straße „Auf der Grad“ in Dötlingen angezeigt. Symbolfoto: Norbert Försterling/dpa

Dötlingen. Innerhalb von zwei Tagen wurde ein weiterer Diebstahl von Werkzeug an der Straße „Auf der Grad“ in Dötlingen angezeigt. Die unbekannten Täter gelangten diesmal in der Zeit von Montag, 16. Juli. 15 Uhr, bis Mittwoch, 18. Juli, 7.40 Uhr, in eine Werkhalle.