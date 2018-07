Einbrecher sind am Dienstag zwischen 8 und 12 am Hermann-Löns-Weg in Heide durch das Aufbrechen einer Wohnungstür in eine Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Symbolfoto: Michael Gründel

Ganderkesee-Heide. Einbrecher sind am Dienstag zwischen 8 und 12 Uhr am Hermann-Löns-Weg in Heide durch das Aufbrechen einer Wohnungstür in eine Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses eingedrungen.