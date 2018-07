Beim Vollbrand eines Mähdreschers auf einem Feld an der Goldenstedter Straße bei Wildeshausen hat ein Landwirt am Dienstagabend die eingesetzten Feuerwehren aus Düngstrup und Rechterfeld unterstützt. Symbolfoto: Michael Gründel

Wildeshausen. Beim Vollbrand eines Mähdreschers auf einem Feld an der Goldenstedter Straße in der Wildeshauser Bauerschaft Kleinenkneten hat ein Landwirt am Dienstagabend die eingesetzten Feuerwehren aus Düngstrup und Rechterfeld unterstützt. Der Gesamtschaden wurde auf 200.000 Euro geschätzt.