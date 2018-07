Landwirtschaftliche Geräte in Dötlingen gestohlen MEC öffnen

Dötlingen. Unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag, 16. Juli, 18 Uhr, bis Dienstag, 17. Juli, 9 Uhr, in die Werkstatt eines landwirtschaftlichen Anwesens in Dötlingen eingebrochen.