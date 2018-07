Das Freibad-Team hält die Besucher mit besonderen Veranstaltungen bei Laune. Am Sonnabend, 21. August, und am Sonnabend, 28. August, bietet die DLRG jeweils von 14 Uhr bis 16 Uhr ein Schnuppertauchen an. Am Sonntag, 29. Juli, können die Gäste von 14 Uhr bis 16 Uhr im „Aquaball“ übers Wasser laufen. Am Sonnabend, 13. August, wird von 13 Uhr bis 18 Uhr eine Poolparty gefeiert.

Am Sonntag, 12. August, ab 10 Uhr wird für die Sauna- und Freibadgäste ein Frühstücksbrunch vorbereitet. Dafür wird um Anmeldung gebeten. Der letzte reguläre Öffnungstag im Freibad ist der Sonnabend, 1. September. Am Tag darauf gibt es von 13 Uhr bis 17 Uhr einen Hundebadetag. Danach wird umgebaut.