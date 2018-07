Treffpunkt Rathausstraße in Ganderkesee: Zum Sommerabend der Werbegemeinschaft Ganter-Markt erwarten die Organisatoren am Donnerstag Tausende Besucher. Archivfoto: Thomas Deeken

Ganderkesee. Sommerabend in Ganderkesee: Wenn das Wetter so bleibt wie in den vergangenen Tagen, dürfte es an der Rathausstraße viel Trubel mit Musik und offenen Läden geben. Die Aktion beginnt um 18 Uhr und endet um 22 Uhr.