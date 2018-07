Bookholzberg. Die Polizei hat am Montagabend einen Autofahrer in Bookholzberg erwischt, der betrunken unterwegs war.

Laut Polizei meldeten Zeugen gegen 17.45 Uhr einen alkoholisierten und torkelnden Mann in einem Supermarkt, der trotz mehrfacher Ansprachen in sein Auto gestiegen und den Parkplatz verlassen haben soll. Beamte der Polizei Ganderkesee konnten den Mann am Hohenheider Weg kontrollieren und stellten dabei erheblichen Alkoholgeruch fest. Der 58-jährige Mann aus der Gemeinde Ganderkesee war nach Angaben der Polizei mit einem Atemalkoholtest einverstanden. Dieser Test ergab einen Wert von 2,4 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.