Scheune und Trecker bei Brand in Sage komplett zerstört MEC öffnen

Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag zu einem Scheunenbrand in Sage gerufen worden. Das Gebäude brannte vollständig ab. Foto: Nonstopnews

Sage. Ein Raub der Flammen ist am Montagnachmittag eine Scheune in Sage in der Gemeinde Großenkneten geworden. Laut Polizei wurde bei dem Brand niemand verletzt.