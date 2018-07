Nach drei Jahren wieder einmal in Hude: Quintessence trägt das Programm „3D“ in der Sankt-Elisabeth-Kirche vor. Foto: Quintessence

Hude. In St. Elisabeth in Hude erklingt am Freitag, 24. August, feiner A-cappella-Gesang. Die Formation „Quintessence“ kehrt nach drei Jahren Pause nach Hude.