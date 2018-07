Ganderkesee. Das Kleinkunst-Herbstprogramm für Ganderkesee liegt vor. Erwartet werden diesmal Carsten Höfer, Sia Korthaus, „Die Kaktusblüte“ und „Ramona Schukraft alias Sybille Bullatschek.

Mit „Ehe-Män – Superhelden für den Hausgebrauch“ läutet die regioVHS nach der Sommerpause die Kleinkunstreihe des zweiten Halbjahres 2018 in Ganderkesee ein. Am Donnerstag, 20. September, wird Kabarettist und Buchautor Carsten Höfer in der Mensa der Oberschule erwartet. Ab 20 Uhr erzählt er Geschichten aus dem Beziehungsalltag.

Vom „Pay-Män“ zum „Kuschel-Män“

„,Ehe-Män‘ kann vielerlei Gestalt annehmen: Er kann sich verwandeln in ,Kuschel-Män‘, wenn seine Frau es wünscht. Er kann ebenso zum ,Lover-Män‘ werden, er ist ,Repair- und Hausmeister-Män‘, wenn es nötig ist, und er scheut auch nicht davor zurück, seiner Frau ein ,Zuhör-Män‘ zu sein, wenn es drauf ankommt“, heißt es in einer Ankündigung. Darüber hinaus macht sich laut Höfer „Ehe-Män“ bei seiner Gattin besonders beliebt, wenn er sie beim Bummel am Samstagnachmittag als „Pay-Män“ begleitet.

Im Abo zehn Euro günstiger

Karten für die erste Kabarett-Veranstaltung gibt es für 22 Euro unter Telefon (04222) 44444 oder online unter www.regiovhs.de. Wer sich ohnehin alle vier Kleinkunstveranstaltungen anschauen und -anhören möchte, sollte sich überlegen, ob er sich ein Abo zulegt und dadurch zehn Euro gegenüber dem Einzelkartenpreis spart.

„Lust auf Laster“ mit Sia Korthaus

Fortgesetzt wird die Reihe mit „Lust auf Laster“ am Donnerstag, 18. Oktober. In ihrem neuen Programm dreht sich für Sia Korthaus alles um die Verlockungen des Lebens und dass man ruhig zu seinen kleinen Sünden stehen sollte. Eintrittspreis: 18 Euro pro Person.

„Kaktusblüte“ mit vier Kabarettisten

Gleich vier Kabarettisten kommen am Donnerstag, 15. November, nach Ganderkesee. Friedemann Heinrich, Monika Breschke, Uwe Hänchen und Janka Scheudeck sind „Die Kaktusblüte“ und haben sich das deutsche Bildungswesen vorgenommen. Kosten pro Karte für das Programm „Doof sein ist schön“: ebenfalls 18 Euro.

Sybille Bullatschek kommt wieder

Als „fröhliche Altenpflegerin Sybille Bullatschek“ war Comedy-Darstellerin Ramona Schukraft bereits im Frühjahr 2016 in Ganderkesee. Jetzt kommt sie mit einem „besinnlichen Programm“. Sie präsentiert am Donnerstag, 13. Dezember, „Ihr Pflägerlein kommet – Weihnachten im Haus Sonnenuntergang“. Wer mit dabei sein will, zahlt 22 Euro für die Einzelkarte.