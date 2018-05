Harpstedt. Mithilfe einer Drehleiter haben Feuerwehrleute aus Harpstedt und Wildeshausen am Freitagmittag einen Schornsteinbrand in Dünsen bekämpft.

Starker Rauch aus dem Schornstein eines Einfamilienhauses an der Straße Vor der Linde in Dünsen hat am Freitag gegen 12.15 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Harpstedt und die Wildeshauser Kollegen mit ihrer Drehleiter auf den Plan gerufen.

Glutnester gelöscht

Zwei Stunden lang waren die Brandschützer beschäftigt. Sie entfernten laut Feuerwehrsprecher Daniel Engels die Schornsteinverkleidung und deckten Teile des Daches ab, um restliche Glutnester zu finden und zu löschen. Noch auf der Rückfahrt gab es einen weiteren Alarm an der Harpstedter Straße, der sich aber als Fehlalarm erwies.