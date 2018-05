Landkreis Oldenburg. Beim Versuch, die Autobahn 29 in Wardenburg kurzentschlossen zu verlassen, hat sich ein 53-Jähriger aus Hude mit seinem Auto überschlagen. Dabei verletzte er sich, sein Auto hat nur noch Schrottwert.

Laut Polizeibericht war der Huder, der wegen eines Fahrverbots gar keinen Führerschein hatte, zu schnell von der Autbahn 29 in die Ausfahrt Wardenburg eingebogen. Dadurch verlor der 53-Jährige in der scharfen Rechtskurve die Kontrolle und geriet nach links in den Grünstreifen, wo sich das Auto überschlug und auf der Seite liegenblieb.

Auto nach Überschlag schrottreif

Nach Polizeiangaben befreiten Ersthelfer den Mann aus seinem schrottreifen Auto. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus nach Oldenburg, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Den Schaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro.

Ausfahrt zeitweise gesperrt

Die Ausfahrt Wardenburg musste zeitweise gesperrt werden, Verkehrsbeeinträchtigungen gab es dadurch aber kaum. Wegen des Fahrens ohne Führerschein leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.