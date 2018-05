Am Mittwoch, 23. Mai, und am Donnerstag, 24. Mai, finden jeweils um 19 Uhr die Aufführungen von „Dat Vermächtnis von de Falkenborg“ statt. Außerdem eröffnen die „Jungs un Deerns“ des Niederdeutschen Theaters Delmenhorst am Freitag, 15. Juni, um 20 Uhr auch das Jugendtheaterfestival in Ganderkesee. Diese drei Aufführungen finden in der Aula des Gymnasiums Ganderkesee statt. Am Freitag, 25. Mai, sind sie beim Theaterfestival in Cuxhaven zu sehen.

Karten gibt es für neun Euro (Abendkasse), sieben Euro (Vorverkauf) und fünf Euro (ermäßigt) im dk-Kundencenter, Lange Straße 122, in Delmenhorst, im Modehaus „Heimke Eggert“, Im Knick 2, in Ganderkesee und im Kleinen Haus, Max-Planck-Straße, in Delmenhorst.