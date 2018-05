Schlutter. Mit Vorstandswahlen, dem neuen und dem alten Ganter beschäftigten sich die Teilnehmer der Mitgliederversammlung des Ortsvereins Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege. Außerdem wurden Veranstaltungen, die in diesem Jahr stattfinden, angekündigt.

Bei seiner Mitgliederversammlung am Mittwoch, 16. Mai, hat der Ortsverein Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege der Ganter-Figur gedacht, die vor zwei Jahren umgefahren wurde. Beim Dachblütenfest im Juni soll sie „beerdigt“ werden. Im Gasthof „Zur Eiche“ in Schlutter wurde aber auch über die Zukunft gesprochen und ein neuer Vorstand gewählt.

Beim Dachblütenfest am Samstag, 2. Juni, können alle, denen die Ganter-Figur ans Herz gewachsen ist, von diesem Kunstwerk Abschied nehmen. Das Fest wird beim Bushäuschen in Schlutter stattfinden. Die Überreste der Figur, die „am 9. April 2017 so tragisch ums Leben kam“, wie sich der erste Vorsitzende, Enno Vosteen, ausdrückte, werden „würdevoll auf unserem Grasdach“ platziert. Im September wurde ein neuer Ganter aufgestellt und getauft. „Lydia Strodthoff hatte den neuen Ganter noch schöner bemalt als je zuvor“, lobte Vosteen.

Neue Veranstaltungen und neuer Vorstand

Weitere Veranstaltungen des Ortsvereins sind eine Fahrradtour am Sonntag, 17. Juni, um 10 Uhr. Treffpunkt ist der Bolzplatz. Das Sommerfest findet am Samstag, 28. Juli, auf dem Spielplatz bei Familie Coldewey statt. Am Sonntag, 21. Oktober, kann man im Museum eine Laterne für den Laternenumzug durch das Dorf am Freitag, 2. November, basteln. Am Samstag, 27. Oktober, wird in Rudis Museumsscheune Preisdoppelkopf gespielt, am Sonntag, 18. November wird am Ehrenmal ein Kranz niedergelegt. Das Preisskat findet am Freitag, 11. Januar, und die Kohlfahrt am Samstag, 19. Januar, statt.

Die Mitglieder haben bei ihrer Versammlung auch einen neuen Vorstand gewählt. Jörg Heinken fand nach vier Jahren als zweiter Vorsitzender in Fabian Poetzsch einen Nachfolger. Anke Coldewey war seit 1999 erste Kassenwartin, ihre Nachfolgerin ist Sabine Franke. Jessika Hillmann wurde mit Tessa Strodthoff eine weitere Jugendbetreuerin zur Seite gestellt. Volker Abel scheidet nach zwei Jahren als Kassenprüfer aus. Zum neuen Kassenprüfer wurde Marco Coldewey gewählt.