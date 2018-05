Die Gemeinde hat die Fläche zwischen dem Randgraben und dem Weg Heider See im Blick. Archivfoto: Thomas Deeken

Hoykenkamp. In Hoykenkamp hat sich am Donnerstagabend Widerstand gegen ein mögliches Neubaugebiet in Heide formiert. 80 Anwohner stimmten geschlossen gegen ein Neubaugebiet am Heuweg.