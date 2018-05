Ganderkesee. Windmühlen erlebten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen Boom. Auch in Delmenhorst und Ganderkesee schossen die sogenannten Holländer-Windmühlen wie Pilze aus dem Boden.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war diese Blütezeit jedoch schon wieder vorbei, es begann das große „Mühlensterben“. Die Faszination der alten Wind- und Wassermühlen lässt sich jetzt wieder am Deutschen Mühlentag an Pfingstmontag nachempfinden, unter anderem kann in Habbrügge die Windmühle „Lütje Anja“ besichtigt werden.

Hier abgebildet ist die im Jahr 1880 in Ganderkesee auf dem Grundstück zwischen Mühlenstraße und Ebereschenweg errichtete Engelbartsche Mühle. 1894 abgebrannt und umgehend wiederaufgebaut, fiel die Mühle im April 1945 den schweren Kämpfen um Ganderkesee zum Opfer. Foto: dk-Archiv/Hans Grundmann